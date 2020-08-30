السعودية | المرور: استقبال المراجعين سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المرور: استقبال المراجعين سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:49 مساءً, 30 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض قالت الإدارة العامة للمرور أن استقبال المراجعين لإدارات المرور في مناطق المملكة كافة سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق تعزيزا لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية.

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