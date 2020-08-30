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الحصة 35 دقيقة.. «التعليم» تُعدل دوام معلمي «الابتدائية»

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وجهت وزارة التعليم، بضرورة أن يكون دوام الهيئة الإدارية "قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون"، حضوريا للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وأشار في خطاب موجه لجميع إدرات التعليم، حصلت "اليوم" على نسخة منه، إلى أن يكون زمن الحصة في منصمة "مدرستي" للمرحلتين المتوسطة والثانوية 40 دقيقة، وللمرحلة الابتدائية 35 دقيقة.

جاء ذلك بناء على تعميم وزير التعليم بتعديل بداية اليوم الدراسي "عن بعد" للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا.

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