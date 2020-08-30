شكرا لقرائتكم خبر عن الحصة 35 دقيقة.. «التعليم» تُعدل دوام معلمي «الابتدائية» والان نبدء بالتفاصيل
وأشار في خطاب موجه لجميع إدرات التعليم، حصلت "اليوم" على نسخة منه، إلى أن يكون زمن الحصة في منصمة "مدرستي" للمرحلتين المتوسطة والثانوية 40 دقيقة، وللمرحلة الابتدائية 35 دقيقة.
جاء ذلك بناء على تعميم وزير التعليم بتعديل بداية اليوم الدراسي "عن بعد" للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا.
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