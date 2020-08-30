متى يعلم المصاب بـ كورونا أنه متعافٍ؟

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجابت وزارة الصحة على أبرز أسئلة كورونا المتداولة، مثل متى يعلم المصاب بالفيروس أنه متعافٍ؟

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: إنه إذا كانت الحالة مؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية.

أما في حالة وجود أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي 3 أيام على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية وارتفاع درجة الحرارة.

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ولفتت الصحة إلى أنه في كلا الحالتين يجدر التنويه إلى أن التعافي لا يستدعي تأكيدًا مخبريًّا.

وكشفت وزارة الصحة عن إجمالي الحالات النشطة وتوزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1226) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (289667) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (21284) حالة من بينها (1545) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بـ فيروس كورونا في المملكة إلى (314821) حالة، توفي منهم (3870) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (910) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 66، جدة 64، الرياض 45، المدينة المنورة 41، تبوك 39، جازان 36.



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