اخبار السعوديه

سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في صفحة توكلنا

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في صفحة توكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-30

سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في صفحة توكلنا

يجب التأكد من إضافة التابعين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه في حال عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول على موقع توكلنا يرجى التأكد من إضافة التابعين.

وأضاف تطبيق توكلنا ردًّا على استفسار عبر تويتر، أنه في حال أن التابعين مضافون يرجى التواصل مع منصة مدرستي.

Advertisements

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين ، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

 


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في صفحة توكلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا