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2020-08-30 محافظ محايل المكلف يكرم السليمي متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل Advertisements قدم محافظ محايل المكلف، علي إبراهيم الفلقي، شهادة شكر وتقدير للزميل الإعلامي علي بن الحسين السليمي؛ وذلك لجهوده الإعلامية في إبراز فعاليات ونشاطات المحافظة المختلفة. وشكر الزميل السليمي المحافظ على هذا التكريم، مؤكدًا أنه سيكون دافعًا لبذل المزيد. ذات صلة :

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