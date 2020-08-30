شكرا لقرائتكم خبر مليونا م2 إجمالي المسطحات الخضراء في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين وصل إجمالي مساحة الحدائق العامة بالعاصمة المقدسة إلى مليوني م2، استحوذ متنزه الجعرانة شمال شرق مكة المكرمة على 850 ألف م2 من هذه المساحات، فيما بلغ عدد الحدائق 294 حديقة تبدأ مساحاتها من 700م2.

وأوضح مدير إدارة الحدائق بأمانة العاصمة المقدسة المهندس عبدالله حابس أن الأمانة تولي النواحي الزراعية والتجميلية والعناية بالحدائق اهتماما بالغا لما لها من أهمية في إعطاء صورة حضارية لهذه المدينة المقدسة، مبينا أن هناك 3 بنود لأعمال الري بالعاصمة المقدسة تتمثل في استخدام النباتات المحلية التي لا تستهلك مياها كبيرة، وهذا امتداد لمذكرة التفاهم ما بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، واستخدام المياه المعالجة في ري الحدائق والمتنزهات، وحفظ الأصول، وهي استراتيجية لحفظ النباتات المهددة بالانقراض.

وأضاف أن الأمانة تعتني وتهتم بالحدائق العامة وزيادة الرقعة الخضراء وإيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطنين والمقيمين، والتي تسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لهذه المدينة، إضافة إلى دورها في تنقية وتلطيف المناخ.

الحدائق العامة بالعاصمة المقدسة:

بنود أعمال الري: