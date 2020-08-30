لليوم الثاني على التوالي.. إصابات كورونا دون الألف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لليوم الثاني على التوالي سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تراجعا دون الألف حالة، إذ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 910 إصابات جديدة بالفيروس، وشفاء 1226 حالة، و30 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 314,821 حالة، من بينها 21,284 حالة نشطة، منها 1545 حالة حرجة. وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن نصف الحالات المرصودة أخيرا مرتبطة بعدم التزام الشباب بالاحترازات، لافتا إلى انخفاض الحالات الحرجة بنحو 6% خلال الأيام الماضية. وقال إن انخفاض الحالات النشطة يدل على السيطرة على الفيروس، مشيرا إلى تسجيل أقل عدد إصابات يومي منذ 16 أبريل الماضي. إجمالي الحالات 314,821

المتعافون289,667

الحالات النشطة 21,284

الوفيات 3870

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