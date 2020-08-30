لليوم الثاني على التوالي.. إصابات كورونا دون الألف

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وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن نصف الحالات المرصودة أخيرا مرتبطة بعدم التزام الشباب بالاحترازات، لافتا إلى انخفاض الحالات الحرجة بنحو 6% خلال الأيام الماضية.
وقال إن انخفاض الحالات النشطة يدل على السيطرة على الفيروس، مشيرا إلى تسجيل أقل عدد إصابات يومي منذ 16 أبريل الماضي.
- إجمالي الحالات 314,821
- المتعافون289,667
- الحالات النشطة 21,284
- الوفيات 3870
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