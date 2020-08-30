هوية تاريخية في تطوير السوق الشعبي بالدمام

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وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس عصام الملا، أن مشروع تطوير السوق الشعبي هو امتداد لمشروع تطوير المنطقة المركزية في وسط الدمام، بهدف إيجاد هوية عمرانية وثقافية وسياحية تعكس تاريخ المدينة وأصالتها بأسلوب حضاري حديث، منوها بأهمية الأسواق الشعبية وقيمتها الاقتصادية ودورها في إبراز الحرف الشعبية وإحياء الذاكرة العمرانية للمنطقة.
وبين أن الأمانة بدأت في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى للمشروع ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأمانة عملت دراسة كاملة لتحويل شارع 13 بالسوق إلى ممر للمشاة بهدف تقليل حركة المركبات داخل السوق والتشجيع على التميز والتفاعل المجتمعي في مختلف الأنشطة.
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