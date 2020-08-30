سحب 30 سيارة تالفة في المعابدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة أمس 30 سيارة تالفة ضمن نطاق البلدية الإشرافي لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحياء السكنية. وأوضح رئيس البلدية المهندس غيث الشنبري أنه جرى حصر ورفع السيارات والهياكل التالفة بعد إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا من قبل اللجنة.
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