ضبط مخالفات تكدس في أسواق ومراكز الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية أمس ثلاث مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات حالات تكدس في الأسواق المركزية، وذلك خلال تنفيذها 500 جولة رقابية و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية، محمد الصفيان، أن مركز البلاغات والطوارئ والأزمات 940 بأمانة الشرقية تلقى 312 بلاغا لصيانة الطرق، وشبكات الخدمات العامة، والإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، والحدائق، والأسواق، كما تلقى المركز 26 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

وأكد الصفيان أن الأمانة تواصل جهودها للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» وتحرص على متابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتتابع تطبيق واستمرار خطتها وتفعيلها، وحصر ما يتم إنجازه يوميا من جولات رقابية وأعمال الإصحاح البيئي وغيرها من أعمال بلدية.

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من جهة ثانية عقمت أمانة الشرقية أمس 787 موقعا باستخدام 152246 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 471 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7379 طنا من النفايات، وإزالة 3621 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات في مدينة الدمام.

وأكدت الأمانة العمل على استمرار خطتها الدورية بشكل يومي ومتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدة حرصها على متابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة، مهيبة بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940، إضافة إلى قنوات الأمانة التفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي.

من جولات الأمانة: