إزالة تعديات على 640 ألف م2 في المدينة

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في نطاق البلديات رصدت تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة، مشيرة إلى أنه تمت إزالة جميع تلك التعديات.
وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبة بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في الهواتف الذكية.
التعديات على الأراضي بالمدينة:
- في نطاق بلدية العاقول: 257 ألف م2
- في نطاق بلدية الفريش: 375 ألف م2
- في نطاق بلدية الصويدرة: 2000 م2
- في نطاق بلدية أبيار الماشي: 2400 م2
- في المندسة: 4500 م2
- في نطاق بلدية العقيق: 600 م2
.. وعلى 3700 م2 في أبرق الرغامة
وأفاد رئيس البلدية المهندس سعد القحطاني بأن التعديات شملت سورا حديث الإنشاء واثنين من أساسات البناء وغرفة وحظيرة أغنام أقيمت بلا مستمسكات شرعية، مشيرا إلى أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية سيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.
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