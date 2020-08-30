إزالة تعديات على 640 ألف م2 في المدينة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في نطاق البلديات رصدت تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة، مشيرة إلى أنه تمت إزالة جميع تلك التعديات.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبة بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في الهواتف الذكية.

التعديات على الأراضي بالمدينة:

.. وعلى 3700 م2 في أبرق الرغامة

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة تعديات على أراض حكومية بمساحة 3700 م2، بحي وادي مريخ، ضمن جهود الأمانة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها في جميع الأحياء.

وأفاد رئيس البلدية المهندس سعد القحطاني بأن التعديات شملت سورا حديث الإنشاء واثنين من أساسات البناء وغرفة وحظيرة أغنام أقيمت بلا مستمسكات شرعية، مشيرا إلى أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية سيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.