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إزالة تعديات على 640 ألف م2 في المدينة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي عددا من التعديات على أراض حكومية خلال الأسبوع الماضي، قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 640 ألف م2، تمثلت في إقامة مبان وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في نطاق البلديات رصدت تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة، مشيرة إلى أنه تمت إزالة جميع تلك التعديات.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبة بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في الهواتف الذكية.

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التعديات على الأراضي بالمدينة:

  • في نطاق بلدية العاقول: 257 ألف م2
  • في نطاق بلدية الفريش: 375 ألف م2
  • في نطاق بلدية الصويدرة: 2000 م2
  • في نطاق بلدية أبيار الماشي: 2400 م2
  • في المندسة: 4500 م2
  • في نطاق بلدية العقيق: 600 م2

.. وعلى 3700 م2 في أبرق الرغامة

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة تعديات على أراض حكومية بمساحة 3700 م2، بحي وادي مريخ، ضمن جهود الأمانة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها في جميع الأحياء.

وأفاد رئيس البلدية المهندس سعد القحطاني بأن التعديات شملت سورا حديث الإنشاء واثنين من أساسات البناء وغرفة وحظيرة أغنام أقيمت بلا مستمسكات شرعية، مشيرا إلى أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية سيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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