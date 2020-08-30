محمد بن مسعود - الدمام - عدد الحالات يرتفع إلى 61.399 سجّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 61.399 مصابًا. وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355. 30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 10:04 PM Advertisements عدد الحالات يرتفع إلى 61.399 إصابة 1.343 مغربيًا بـ"كورونا" خلال 24 يومًا إصابة 1.343 مغربيًا بـ"كورونا" خلال 24 يومًا سجّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 61.399 مصابًا. وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355. الكلمات المفتاحية ، إصابة 1.343 مغربيًا بـ"كورونا" خلال 24 يومًا ،

المصدر : الخليج 365

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