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سجلت فرنسا 5.413 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، مقابل 5.453 أمس.
وبيّنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 30.606 مقابل 30.602 أمس؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات 4.535 مقابل 4530 أمس، وارتفع عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة إلى 402 مقابل 400 في الإحصاء السابق.
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 09:45 PM
إجمالي الوفيات يرتفع إلى 30.606فرنسا.. "كورونا" يباغت 5.413 شخصًا جديدًا خلال يوم
سجلت فرنسا 5.413 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، مقابل 5.453 أمس.
وبيّنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 30.606 مقابل 30.602 أمس؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات 4.535 مقابل 4530 أمس، وارتفع عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة إلى 402 مقابل 400 في الإحصاء السابق.
، فرنسا.. "كورونا" يباغت 5.413 شخصًا جديدًا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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