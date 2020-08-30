، التعاون يواصل مسلسل السقوط .. والاتفاق يأخذ نصيبه ويضاعف الجراح ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة 28 من دوري المحترفين

واصل فريق التعاون مسلسل الهزائم للجولة السادسة على التوالي، حيث لم يعرف الفريق طعم الفوز منذ استئناف النشاط الرياضي، وذلك بسقوطه بفخ الخسارة من أمام ضيفه الاتفاق بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة لحساب منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 42 نقطة وضعته بالمركز السابع بينما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة بالمركز العاشر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين.

تمكن فريق الاتفاق من تضييق المساحات على مفاتيح لعب فريق التعاون مما أفقده قوته الهجومية واعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة على مرمى الاتفاق باستثناء فرصة نيلدو التي كسر فيها مصيدة التسلل وانفرد على إثرها بالمرمى ليطلق تسديدة ردها الحارس رايس مبولحي لتعود إلى سيدريك أميسي الذي تابعها بالشباك لكن هدفه ألغي بقوة القانون بداعي التسلل (24).

كما ألغى الحكم الوطني شكري الحنفوش هدفًا لصالح الاتفاق بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أفادت وقوع مسجل الهدف سعيد الربيعي في مصيدة التسلل عند الدقيقة (27).

ونجح الاتفاق بخطف هدف التقدم حين لاحت كرة ثابتة من الرواق الأيمن أنبرى إلى تنفيذها المحترف البرازيلي دي سوزا بطريقة جميلة لكن القائم تعاطف مع الحارس كاسيو أنجوس لترتد الكرة إلى سعد السلولي الذي بدوره سددها لتصل إلى عبدالله السالم ليتابعها بكعب القدم داخل الشباك محرزًا أول الأهداف عند الدقيقة (34).

وفي الشوط الثاني ضاعت أخطر فرص اللقاء على الاتفاق حينما نفذ لاعبوه جملة فنية قادها صالح القميزي قبل أن يمرر كرة إلى محمد الكويكيبي توغل على إثرها من الجهة اليمنى ليحول كرة على طبق من ذهب تجاوزت الحارس ووصلت إلى القميزي الموجود أمام المرمى الخالي لكن الأخير فضل أن يلعبها بكعب القدم لتمر كرته خارج الخشبات الثلاث مضيعًا على فريقه فرصة هدف محقق (62).

ولم يشهد الشوط بعد ذلك شيئًا يستحق الذكر فيما تبقى من دقائق المباراة باستثناء إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه لاعب التعاون سيدريك أميسي عند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

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