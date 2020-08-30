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المرور: استقبال المراجعين بموعد إلكتروني مسبق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المرور السعودي أنه سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في مناطق المملكة كافة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق؛ تعزيزًا لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية.
واستعرض المرور عبر مقطع فيديو خطوات حجز موعد في المرور عبر منصة أبشر، حيث يتم الدخول أولًا لحساب المستفيد في المنصة، وبعدها اختيار المواعيد ثم اختيار المرور.
وبعد ذلك يتم حجز موعد جديد، ثم اختيار الخدمة المطلوبة.
جدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر عن طريق رقم اللوحة عبر إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.
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