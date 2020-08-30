أمير الرياض يدشن حملة سنابل العطاء

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وأكد الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام الراجحي أن إدارة الأوقاف تستشعر دورها الريادي في خدمة المجتمع والقيام بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية وتفاعلها الدائم مع حاجات ورغبات المواطنين على الأصعدة كافة، مبينا أن إدارة الأوقاف تراعي في هذه السلال الغذائية أن تفي بالاحتياجات المختلفة لأفراد الأسرة، حيث يعد إطعام الطعام من أعظم الشعائر الإسلامية والسمات الخيرية التي تدل على حقيقة الإسلام.
وأشار الراجحي لأمير الرياض خلال تدشينه مبادرة «حملة سنابل العطاء» إلى تفاصيل الحملة التي تنفذها إدارة الأوقاف لتوزيع السلال الغذائية للمتضررين من جائحة كورونا، مثمنا للأمير فيصل بن بندر تدشين هذه المبادرة المباركة، مؤكدا أن هذا ما دأبت عليه حكومة المملكة منذ نشأتها وحتى وقتنا هذا، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم برفع مستوى كفاءة التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والرسمية مع المؤسسات المانحة وجميع المهتمين بالقطاع الخيري.
ورفع جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ما يحظى به القطاع الخيري وغير الربحي من دعم ورعاية واهتمام بالغ في سبيل تعزيز المؤسسات الخيرية، كما قدم شكره لأمير الرياض على رعايته الكريمة لتدشين الحملة داعيا الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي العز والرخاء والأمن والاستقرار.
من جانبه نوه أمير المنطقة بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم وتحفيز للعمل الخيري والمجتمعي، كما شكر الجهات المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة، حاثا على المساهمة والتبرع.
حملة سنابل العطاء:
- 9,672,000 ريال تكلفتها
- 80 ألف عبوة غذائية
- 80 ألف كجم من التمور
- 11 صنفا من الأصناف الغذائية الأساسية إجمالي محتويات السلة
- توزيع السلال في جميع مناطق المملكة
- 240 ألف مستفيد من الحملة في مختلف مناطق المملكة
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