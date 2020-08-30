شكرا لقرائتكم خبر أمير الرياض يدشن حملة سنابل العطاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، في مكتبه بقصر الحكم أمس «حملة سنابل العطاء» لأوقاف صالح الراجحي، وذلك لتخفيف الأضرار الناتجة من جائحة كورونا (كوفيد -19) عن طريق توزيع المواد الغذائية الأساسية للمحتاجين من الأسر المتضررة ضمن مبادرة «خيرات الرياض» الهادفة إلى دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة وتسهيل مهامها في إطار مساندة إدارة الأوقاف للجهود الكبيرة التي تضطلع بها المؤسسات الحكومية والرسمية في دعم ومساعدة الأسر المحتاجة، وتجسيدا لقيم التراحم والتكاتف التي يحض عليها ديننا الحنيف لدعم المحتاجين خاصة في أوقات الأزمات.

وأكد الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام الراجحي أن إدارة الأوقاف تستشعر دورها الريادي في خدمة المجتمع والقيام بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية وتفاعلها الدائم مع حاجات ورغبات المواطنين على الأصعدة كافة، مبينا أن إدارة الأوقاف تراعي في هذه السلال الغذائية أن تفي بالاحتياجات المختلفة لأفراد الأسرة، حيث يعد إطعام الطعام من أعظم الشعائر الإسلامية والسمات الخيرية التي تدل على حقيقة الإسلام.

وأشار الراجحي لأمير الرياض خلال تدشينه مبادرة «حملة سنابل العطاء» إلى تفاصيل الحملة التي تنفذها إدارة الأوقاف لتوزيع السلال الغذائية للمتضررين من جائحة كورونا، مثمنا للأمير فيصل بن بندر تدشين هذه المبادرة المباركة، مؤكدا أن هذا ما دأبت عليه حكومة المملكة منذ نشأتها وحتى وقتنا هذا، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم برفع مستوى كفاءة التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والرسمية مع المؤسسات المانحة وجميع المهتمين بالقطاع الخيري.

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ورفع جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ما يحظى به القطاع الخيري وغير الربحي من دعم ورعاية واهتمام بالغ في سبيل تعزيز المؤسسات الخيرية، كما قدم شكره لأمير الرياض على رعايته الكريمة لتدشين الحملة داعيا الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي العز والرخاء والأمن والاستقرار.

من جانبه نوه أمير المنطقة بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم وتحفيز للعمل الخيري والمجتمعي، كما شكر الجهات المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة، حاثا على المساهمة والتبرع.

حملة سنابل العطاء: