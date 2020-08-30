أكاديمية المياه تدرب المهندسين حديثي التخرج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة في ذراعها التدريبي «الأكاديمية السعودية للمياه» باب التسجيل للراغبين بالانضمام للتدريب في برنامج المهندسين حديثي التخرج غير المنتهي بالتوظيف، من الباحثين عن العمل في تخصصات الهندسة الكيميائية والكهربائية والأجهزة والميكانيكية.

ويستمر البرنامج 4 أشهر بين 4/10/2020 و21/1/2021، وتتحمل الأكاديمية جزءا من تكلفة قيمة البرنامج عن كل متدرب، دعما لحصولهم على فرصة التدريب النظري والعملي معا، وتمكينهم من شتى صنوف المعارف والمهارات، وتمليكهم الخبرات المهنية اللازمة لمجابهة تحديات المستقبل، ومواكبة متطلبات سوق العمل.

وسيجري فرز 300 مهندس تقدموا للتسجيل في البرنامج حتى تاريخه، عبر مراحل الفرز المعتمدة وفقا للطاقة الاستيعابية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، بهدف ضمان سلامتهم وتهيئتهم للاستفادة الكاملة من الحقائب التدريبية.

ويأتي البرنامج في سياق مبادرات «التحلية» المستمرة التي تستهدف دعم برامج المسؤولية المجتمعية، ومن ضمنها تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات صناعة المياه، لتمكينهم من المساهمة بفاعلية حال دخولهم سوق العمل، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن المائي.

يذكر أن الأكاديمية السعودية للمياه كانت قد أوفت بجميع المتطلبات التدريبية لعدد من القطاعات والجهات والمؤسسات، في مقدمتها الهيئة السعودية للمهندسين، وشركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة للري، عبر تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتطويرية، شملت (البرامج الفنية، وبرامج إعداد المدربين، وبرامج التدريب على رأس العمل).