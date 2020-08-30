القيادة تهنئ ملك ماليزيا ورئيس قيرغيزيا بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية، باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس الجمهورية القيرغيزية سورنباي جينبيكوف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية، باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

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فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.