شكرا لقرائتكم خبر محافظ جدة يتابع إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تابع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أعمال الفرق الميدانية لإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخص لها داخل أحياء جدة إنفاذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن.

وكان محافظ جدة شكل خلال الاجتماع الذي عقده الأحد الماضي، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي وعضوية (أمانة جدة، غرفة جدة، شرطة جدة، الدفاع المدني، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية) لجنة «إزالة التعديات»، حيث استعرضت الفرق التابعة للجنة جهودها في إزالة مصانع مخالفة بمواقع مختلفة من المحافظة.

وأكد محافظ جدة خلال الاجتماع أهمية تطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، والبدء الفوري بأعمال المتابعة والإزالة للمواقع المخالفة بالمحافظة لما لها من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية، داعيا لتضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات.