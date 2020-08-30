محافظ جدة يتابع إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة

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وكان محافظ جدة شكل خلال الاجتماع الذي عقده الأحد الماضي، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي وعضوية (أمانة جدة، غرفة جدة، شرطة جدة، الدفاع المدني، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية) لجنة «إزالة التعديات»، حيث استعرضت الفرق التابعة للجنة جهودها في إزالة مصانع مخالفة بمواقع مختلفة من المحافظة.
وأكد محافظ جدة خلال الاجتماع أهمية تطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، والبدء الفوري بأعمال المتابعة والإزالة للمواقع المخالفة بالمحافظة لما لها من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية، داعيا لتضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات.
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