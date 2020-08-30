شكرا لقرائتكم خبر حملة للتبرع بالدم تستهدف منسوبي النقل ومراجعيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة النقل أمس بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية حملة للتبرع بالدم ضمن مسؤوليتها الاجتماعية التي تضعها الوزارة ضمن أولوياتها تجاه المجتمع.

وتهدف الحملة لمساعدة المرضى والمحتاجين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الراهنة، إضافة إلى الإسهام في رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه هذا العمل الإنساني الاجتماعي الذي من شأنه مساعدة العديد من المرضى وإنقاذ حياتهم، إضافة إلى المحافظة على الرقم المسجل باسم المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى عالميا في التبرع بالدم.

وأوضح وكيل الخدمات المساندة بالوزارة الدكتور منصور اليامي أن هذه الحملة تأتي ضمن عدد من المسؤوليات التي تعكف الوزارة على تنفيذها، وأن فوائدها عديدة للمتبرع والمجتمع، مشيرا إلى أن التبرع بالدم يسهم في نشاط الدورة الدموية للمتبرعين ويرفع حس المسؤولية لدى كافة أفراد المجتمع للعطاء، كما أنه يسهم في زيادة اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد الذين يبذلون الغالي والنفيس لخدمة مجتمعهم.

يذكر أن الحملة تمتد لخمسة أيام في مبنى الوزارة الرئيس من التاسعة صباحا حتى الثانية مساء، وتستهدف جميع منسوبي الوزارة ومراجعيها الراغبين في المشاركة، حيث تسعى إلى استقطاب ومشاركة أكبر شريحة ممكنة لإنجاحها وتحقيق أهدافها.