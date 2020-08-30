نائب أمير مكة يستعرض تطبيق التدريب التقني عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، بمقر الإمارة في جدة، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة الذي سلمه تقارير عن أعمال التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن جهود التدريب التقني بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بعد، واستعداد 22 منشأة تدريبية ما بين كليات تقنية للبنين والبنات وكليات الاتصالات والالكترونيات وكلية سياحة وفندقة ومعاهد صناعية ثانوية للبنين، لاستقبال نحو 30 ألف متدرب ومتدربة.

كما اطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، إضافة إلى تقرير التدريب والعمل عن بعد للعام الماضي، والإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة، والتي شكلت لها لجان للأزمات والكوارث بالمنشآت التدريبية، علاوة على إصدار المؤسسة للدليل الاسترشادي لترتيبات العودة للتدريب في المنشآت التدريبية بالمنطقة.