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شكرا لقرائتكم خبر لا وجود للهكر MOE .. الرسائل من وزارة التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
رسائل اعتقد البعض أنها من الهكر (مكة)
رسائل وزارة التعليم الـ sms بمسمى (MOE)، اعتبرها البعض رسائل تهديد من «هاكرز « وتداول الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي « واتس اب، تويتر»، صور ورسائل تحذيرية مطالبين بعدم الدخول على الروابط، بحجة أن المسمى الصحيح لرسائل الـ sms الحكومية هو (MOH) والعائد إلى وزارة الصحة، ربما يعود السبب لاعتيادهم على رسائل وزارة الصحة التوعية في الفترة الماضية.
وتختلف مسميات رسائل الـ sms الحكومية التوعوية من وزارة إلى أخرى، ومسمى الوزارة في رسائل الـ sms مختصرا من اسم الوزارة باللغة الإنجليزية والرمز المختصر يحمله رابط موقع الوزارة الالكتروني.
وزارة التعليم.. Ministry of Education
MOE
وزارة الصحة.. Ministry of Health
MOH
وزارة الداخلية.. Ministry of Interior
MOI
وزارة الخارجية.. Ministry of Foreign Affairs
MOFA
وزارة الدفاع.. Ministry of Defense
MOD
وزارة المالية.. Ministry of Finance
MOF
وزارة العدل.. Ministry of Justice
MOJ
وزارة الشؤون القروية والبلدية.. Ministry of municipal & Rural Affairs
MOMRA
وزارة التجارة.. Ministry of Commerce
MC
وزارة الاعلام..Ministry of Media
media
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