شكرا لقرائتكم خبر لا وجود للهكر MOE .. الرسائل من وزارة التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

رسائل اعتقد البعض أنها من الهكر (مكة)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت وزارة التعليم ضمن جهودها لتسيير عملية التعليم عن بعد، رسائل sms تحمل نصائح إرشادية لأولياء الأمور والطلبة توضح كيفية سير العملية التعليمية عن بعد بيسر وسهولة، مرفقة بروابط لمنصة مدرستي.

رسائل وزارة التعليم الـ sms بمسمى (MOE)، اعتبرها البعض رسائل تهديد من «هاكرز « وتداول الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي « واتس اب، تويتر»، صور ورسائل تحذيرية مطالبين بعدم الدخول على الروابط، بحجة أن المسمى الصحيح لرسائل الـ sms الحكومية هو (MOH) والعائد إلى وزارة الصحة، ربما يعود السبب لاعتيادهم على رسائل وزارة الصحة التوعية في الفترة الماضية.

وتختلف مسميات رسائل الـ sms الحكومية التوعوية من وزارة إلى أخرى، ومسمى الوزارة في رسائل الـ sms مختصرا من اسم الوزارة باللغة الإنجليزية والرمز المختصر يحمله رابط موقع الوزارة الالكتروني.

وزارة التعليم.. Ministry of Education

MOE

وزارة الصحة.. Ministry of Health

MOH

وزارة الداخلية.. Ministry of Interior

MOI

وزارة الخارجية.. Ministry of Foreign Affairs

MOFA

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وزارة الدفاع.. Ministry of Defense

MOD

وزارة المالية.. Ministry of Finance

MOF

وزارة العدل.. Ministry of Justice

MOJ

وزارة الشؤون القروية والبلدية.. Ministry of municipal & Rural Affairs

MOMRA

وزارة التجارة.. Ministry of Commerce

MC

وزارة الاعلام..Ministry of Media

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