شكرا لقرائتكم خبر تجديد اعتماد كلية الدراسات التطبيقية بجامعة المؤسس كمركز تدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على تجديد وترقية اعتماد كلية الدراسات التطبيقية كمركز تدريب معتمد من جمعية التسويق البريطانية «CIM»، والذي تقدم الكلية من خلاله التأهيل المهني اللازم والتدريب المستمر لكوادرها، ورفد صناع التسويق في المملكة بالبرامج التدريبية اللازمة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف اللازمة للمتدربين.

وأكد مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مما كان له الأثر البالغ في المحافظة والاستمرار في الإنجازات والمكتسبات الأكاديمية والتعليمية والبحثية للجامعة، عادا هذا الاعتماد نجاحا كبيرا في الحقل التأهيلي والتدريبي، حيث تعد شهادات جمعية التسويق البريطانية الاحترافية إحدى أهم الشهادات الاحترافية الدولية في مجال التسويق، والتي يقدرها الكثير من أرباب القطاع الخاص في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن جمعية التسويق البريطانية رائدة عالميا في مجال التسويق الاحترافي وتسعى لصقل مهارات المتدربين وتطويرهم في مجال التسويق، وتتبنى معايير احترافية وتدريبية عالمية في هذا المجال.