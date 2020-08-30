تجديد اعتماد كلية الدراسات التطبيقية بجامعة المؤسس كمركز تدريب

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وأكد مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مما كان له الأثر البالغ في المحافظة والاستمرار في الإنجازات والمكتسبات الأكاديمية والتعليمية والبحثية للجامعة، عادا هذا الاعتماد نجاحا كبيرا في الحقل التأهيلي والتدريبي، حيث تعد شهادات جمعية التسويق البريطانية الاحترافية إحدى أهم الشهادات الاحترافية الدولية في مجال التسويق، والتي يقدرها الكثير من أرباب القطاع الخاص في مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن جمعية التسويق البريطانية رائدة عالميا في مجال التسويق الاحترافي وتسعى لصقل مهارات المتدربين وتطويرهم في مجال التسويق، وتتبنى معايير احترافية وتدريبية عالمية في هذا المجال.
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