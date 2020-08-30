دراسات عليا مجانية لأبناء الشهداء بجامعة القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود،أمس، على قبول أبناء شهداء الواجب بمنح مجانية كاملة في برامج الدراسات العليا، وذلك من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية، وتقديرا منها لدور آبائهم وتضحياتهم في الدفاع عن الدين والوطن، وإيمانا بالوفاء لأهل الوفاء والتضحية. وتأتي هذه الخطوة من الجامعة ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بأسر الشهداء وذويهم ومساعدتهم وإعانتهم على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة، ولتخليد دور هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم للذود عن حدود هذا الوطن والدفاع عنه وعن مقدراته.

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