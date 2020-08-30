شكرا لقرائتكم خبر دراسات عليا مجانية لأبناء الشهداء بجامعة القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي هذه الخطوة من الجامعة ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بأسر الشهداء وذويهم ومساعدتهم وإعانتهم على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة، ولتخليد دور هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم للذود عن حدود هذا الوطن والدفاع عنه وعن مقدراته.
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