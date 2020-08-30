رفع قدرات 100 معلمة بمكة

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واستهدف البرنامج 100 معلمة في تخصص العلوم الشرعية للمرحلة الابتدائية بهدف رفع قدراتهن في التواصل مع الطالبات عن بعد وتوفير الوقت وسهولة إدارة الفصول الافتراضية وتقريب البعد الجغرافي من خلال شبكات الإنترنت وعرض نماذج من الفصول الافتراضية.
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