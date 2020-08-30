رفع قدرات 100 معلمة بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت ‏‏إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في مكتب تعليم شرق مكة أمس برنامج «آلية تفعيل الفصول الافتراضية» عبر تطبيق زوم، حيث نفذته المشرفات ريم القرشي ونادية الحسن وزهية القاسمي. واستهدف البرنامج 100 معلمة في تخصص العلوم الشرعية للمرحلة الابتدائية بهدف رفع قدراتهن في التواصل مع الطالبات عن بعد وتوفير الوقت وسهولة إدارة الفصول الافتراضية وتقريب البعد الجغرافي من خلال شبكات الإنترنت وعرض نماذج من الفصول الافتراضية.

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