تدريب الطلاب وأولياء أمورهم على منصة مدرستي بالطائف

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واستعرضت مدربة البرنامج عزيزة الثقفي منصة مدرستي، التي تأتي لخدمة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وحرصا على صحتهم وسلامتهم، وبتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها المنشودة.
وتطرقت المدربة لكيفية التسجيل ودور ولي الأمر والطالب في المنصة وكيفية التواصل بين الطالب والمعلم، إضافة إلى طريقة التسجيل وآلية التفعيل من حساب ولي الأمر، وتوضيح كل ما يخص منصة مدرستي.
ويأتي هذا البرنامج دعما لأولياء الأمور والطلاب والطالبات من أندية الحي للبنات في سبيل تذليل جميع الصعوبات ليواصل الطلاب والطالبات دراستهم ويحققوا طموحاتهم وتفاعلهم مع البرنامج التدريبي.
من جهة ثانية أطلقت إدارة التعليم بالطائف أمس خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخدمات الإرشادية لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد.
وأكدت الإدارة أن الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترتين صباحية ومسائية ولمدة ثلاثة أسابيع «أيام الأحد والاثنين والثلاثاء» للطلاب وأولياء أمورهم، علما بأن الفترة الصباحية تبدأ من الساعة (9 - 12) ظهرا، فيما تتمثل الفترة المسائية من (5 - 7) مساء.
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