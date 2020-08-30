شكرا لقرائتكم خبر «البيئة»: لا مخالفات على مالكي الإبل منتظري خدمة الترقيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة إنهاء ترقيم جميع الإبل المسجلة في موقعها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بحسب ما أوضحته الوزارة أخيرا.

وأكدت أنها لن تصدر أي مخالفة على مالكي الإبل المسجلين بموقعها قبل تاريخ 1 / 1 / 1442هـ الموافق 20 / 8 / 2020م والمنتظرين لخدمة الترقيم، مشيرة إلى أن التأخر في ذلك يعود إلى تعرض دول العالم بما فيها المملكة لجائحة كورونا المستجد، وتأخر بعض ملاك الإبل بطلب تقديم الخدمة في موقع الوزارة، إضافة إلى تزايد عدد المتقدمين للتسجيل والترقيم الذي تجاوز 16.000من مالكي الإبل وتسجيل 300.000 متن من الإبل على موقع الوزارة قبيل انتهاء المهلة.

وطالبت الوزارة جميع مالكي الإبل الذين لم يسجلوا في موقع الوزارة (www.mewa.gov.sa) لطلب الخدمة سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمة المقدمة لهم.

يذكر أن التسجيل الالكتروني في مشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة تجاوز 1.100.000 من خلال المنصة الالكترونية التي رُبطت مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل تقديم الخدمات لملاك الإبل، والعمل على تنظيم القطاع، والحد من انتشار الإبل السائبة بالطرقات، وتنظيم المشاركات في المهرجانات الخاصة بالإبل، وسهولة دخول وخروج الإبل عبر المنافذ للمملكة، وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة.

أهداف المشروع: