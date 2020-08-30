شكرا لقرائتكم خبر تسليم 733 ألف مقرر دراسي بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 733,370 مقررا دراسيا، والتي وصلت إلى مستودعاتها، بنسبة بلغت 99.89%. وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أنه تم تسليم 240,446 مقررا للمرحلة الابتدائية، و92,042 مقررا للمرحلة المتوسطة و395,579 مقررا للمرحلة الثانوية و2224 مقررا للتعليم المستمر، و1870 مقررا للتعليم الأجنبي، و1209 مقررات للتربية الخاصة. وأضاف أن إجراءات التسليم تمت وفق الخطة الزمنية المعدة ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بشراكة فاعلة من مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.

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