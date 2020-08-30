3 مدن تتشارك أعلى درجات الحرارة غدًا

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الأرصاد أن تسجل كل من رفحاء وحفر الباطن والدمام أعلى درجات الحرارة غدًا والتي تصل إلى 44 مئوية.

درجات الحرارة غدًا

كما توقعت الأرصاد أن تسجل مكة المكرمة 43 درجة والمدينة المنورة 42 والرياض 41 فيما تسجل جدة 38 وتبوك 41 درجة مئوية.

أما عن أقل درجة حرارة متوقعة غدًا فسوف تكون – بمشيئة الله – في الباحة التي تسجل 22 مئوية.

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حالة الطقس غدًا

يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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