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2020-08-30 ضبط 3500 منتج تجميلي مخالف في الدمام متابعات الخليج 365 - الرياض رصدت فرق هيئة الغذاء والدواء في الدمام مصنع منتجات تجميلية غير مرخص يقوم بإنتاج وتوزيع منتجات غير مدرجة على مستودعات مستحضرات التجميل. Advertisements وأضافت الهيئة أنه تم ضبط ٣٥٠٠ منتج مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.



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