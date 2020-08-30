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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العمل على إنهاء ترقيم جميع الإبل المسجلة في موقع الوزارة في غضون الثلاثة الأشهر المقبلة.
كما أعلنت عدم إصدار أي مخالفة على مالكي الإبل المسجلين بموقع الوزارة قبل تاريخ 1/ 1/ 1442هـ الموافق 20/ 8/ 2020م، والمنتظرين لخدمة الترقيم.
ويعود التأخر في ذلك لتعرض دول العالم، بما فيها المملكة، لجائحة كورونا المستجد، وتأخر بعض ملاك الإبل بطلب تقديم الخدمة في موقع الوزارة، إضافة إلى تزايد عدد المتقدمين للتسجيل والترقيم الذي تجاوز أكثر من 16 ألفًا من مالكي الإبل وتسجيل أكثر من 300 ألف متن من الإبل على موقع الوزارة قبيل انتهاء المهلة.
وطالبت الوزارة جميع مالكي الإبل الذين لم يسجلوا في موقع الوزارة (www.mewa.gov.sa) لطلب الخدمة سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمة المقدمة لهم.
ويهدف المشروع إلى إثبات ملكية الإبل وسهولة نقل ملكيتها إلكترونيًّا ورفع مستوى الخدمات البيطرية وإحكام الرقابة للسيطرة على الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتطوير والتحسين الوراثي للإبل وتنظيم دخول الإبل للأسواق والمسالخ.
يذكر أن التسجيل الإلكتروني في مشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة تجاوز أكثر من (1.100.000) من خلال المنصة الإلكترونية التي تم ربطها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات لملاك الإبل، والعمل على تنظيم القطاع والحد من انتشار الإبل السائبة بالطرقات، وتنظيم المشاركات في المهرجانات الخاصة بالإبل وسهولة دخول وخروج الإبل عبر المنافذ للمملكة، وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 08:01 PM
لا مخالفات على المسجلين قبل 20 أغسطس"البيئة": ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العمل على إنهاء ترقيم جميع الإبل المسجلة في موقع الوزارة في غضون الثلاثة الأشهر المقبلة.
كما أعلنت عدم إصدار أي مخالفة على مالكي الإبل المسجلين بموقع الوزارة قبل تاريخ 1/ 1/ 1442هـ الموافق 20/ 8/ 2020م، والمنتظرين لخدمة الترقيم.
ويعود التأخر في ذلك لتعرض دول العالم، بما فيها المملكة، لجائحة كورونا المستجد، وتأخر بعض ملاك الإبل بطلب تقديم الخدمة في موقع الوزارة، إضافة إلى تزايد عدد المتقدمين للتسجيل والترقيم الذي تجاوز أكثر من 16 ألفًا من مالكي الإبل وتسجيل أكثر من 300 ألف متن من الإبل على موقع الوزارة قبيل انتهاء المهلة.
وطالبت الوزارة جميع مالكي الإبل الذين لم يسجلوا في موقع الوزارة (www.mewa.gov.sa) لطلب الخدمة سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمة المقدمة لهم.
ويهدف المشروع إلى إثبات ملكية الإبل وسهولة نقل ملكيتها إلكترونيًّا ورفع مستوى الخدمات البيطرية وإحكام الرقابة للسيطرة على الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتطوير والتحسين الوراثي للإبل وتنظيم دخول الإبل للأسواق والمسالخ.
يذكر أن التسجيل الإلكتروني في مشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة تجاوز أكثر من (1.100.000) من خلال المنصة الإلكترونية التي تم ربطها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات لملاك الإبل، والعمل على تنظيم القطاع والحد من انتشار الإبل السائبة بالطرقات، وتنظيم المشاركات في المهرجانات الخاصة بالإبل وسهولة دخول وخروج الإبل عبر المنافذ للمملكة، وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة.
، "البيئة": ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال 3 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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