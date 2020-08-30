شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يتحدث عن موعد استئناف الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن عودة الرحلات الدولية أصبحت قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية التي تراقب الوضع الصحي في المملكة منذ انتشار جائحة كورونا

وأضاف العبدالعالي خلال مؤتمر الصحفي بثته قناة الإخبارية أنه بداية الجائحة وحتى اليوم مرت المملكة بعدة مراحل وصولًا إلى مرحلة العودة بحذر، موضحا أن هذه المرحلة مبنية على عدد من الاعتبارات والضوابط أهمها التقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالعودة.

وأكد أنه بالتزامن مع العودة بحذر لم يتم رصد انتشار كثيف أو بؤر للإصابة، لافتا إلى أن عودة الطيران الدولي يتم وفق بروتوكولات وجهات يتم العمل عليها لضمان عودتها في الوقت المناسب وفق الضوابط المحددة.