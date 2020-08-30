شكرا لمتابعة خبر عن الفئات المستثناة من الحضور لمقرات العمل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):جددت وازارة الموارد البشرية تأكيدها على وجود فئات مستثناه من الحضور لمقرات العمل رغم العودة للعمل من المقرات للجميع.
وقالت الوزارة في مؤتمر الصحة اليومي، اليوم الأحد، إن الفئات المستثناه تشمل من تجاوزت أعمارهم 65.
كما يتم استثناء المرضى بالأمراض الأتية : أمراض الرئة المزمنة والربو،الأمراض القلبية المزمنة، نقص المناعة،السمنة المفرطة، والحالات المزمنة كالسكري وضغط الدم ومرضى الكبد والتليف الكبدي.
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