شكرا لمتابعة خبر عن شاب يحول سطح منزله بالرياض إلى محمية طبيعية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تمكن شاب في منتصف العقد الثالث من عمره من تحويل سطح منزله في الرياض إلى محمية طبيعية للطيور، حيث تضم أكثر من40 نوعاً من الطيور

وقال الشاب مشاري الشريمي لـ”العربية”: إنه بدأ حياته مع الطيور كهاوي عندما كان يدرس في المرحلة الابتدائية، إلى أن انتقل إلى مرحلة الاحتراف حيث وصل عدد إجمالي الطيور لأكثر من 200 طائر.

وأضاف أنه يتبنى مبادرة لجعل سطح منزله كمتنزه للأطفال لرؤية هذا الكم من الطيور حيث يستقبل الزوار في محميته للطيور 6 أيام بالاسبوع.