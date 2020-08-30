شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر توضح طريقة التعامل مع المصابين في الحوادث المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت هيئة الهلال الأحمر، طرق الوقاية من الحوادث المرورية، والإسعافات الأولية التي ينبغي فعلها عند وقوع حادث.

وبيّنت 6 خطوات لتجنب الحوادث وهي " ربط حزام الآمان، تجنب الجوّال، الالتزام وعدم التجاوز عند المنعطفات والطرق الضيقة، التقيد بالسرعة المسموح بها، الالتزام بقواعد المرور وإرشادات المشاة، الصيانة اللازمة بشكل دوري للمركبة " .

أما الإسعافات الأولية فتتضمن " عدم التحريك المصاب إذا كان فاقدًا للوعي والاتصال على 997، استخدام الضمادات والأربطة أو القماش لوقف النزيف، عدم التجمهر حول المصابين لتمكين المسعفين من إنقاذ ونقل المصابين بدون عوائق " .