شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر توضح طريقة التعامل مع المصابين في الحوادث المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضحت هيئة الهلال الأحمر، طرق الوقاية من الحوادث المرورية، والإسعافات الأولية التي ينبغي فعلها عند وقوع حادث.
وبيّنت 6 خطوات لتجنب الحوادث وهي " ربط حزام الآمان، تجنب الجوّال، الالتزام وعدم التجاوز عند المنعطفات والطرق الضيقة، التقيد بالسرعة المسموح بها، الالتزام بقواعد المرور وإرشادات المشاة، الصيانة اللازمة بشكل دوري للمركبة " .
أما الإسعافات الأولية فتتضمن " عدم التحريك المصاب إذا كان فاقدًا للوعي والاتصال على 997، استخدام الضمادات والأربطة أو القماش لوقف النزيف، عدم التجمهر حول المصابين لتمكين المسعفين من إنقاذ ونقل المصابين بدون عوائق " .
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