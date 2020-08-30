شكرا لمتابعة خبر عن تعديل موعد بدء دوام الهيئة الإدارية بالمدارس وتقليل زمن الحصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):عدّلت وزارة التعليم، في موعد بداية دوام اليوم الدراسي بالنسبة للهيئة الإدارية بالمدارس، وكذلك عدّلت مدة الحصص الدراسية.
ووجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي في تعميم له، بأن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
وتضمن التعميم، أن يكون زمن الحصة الدراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية هو 40 دقيقة، و30 دقيقة للمرحلة الابتدائية.
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