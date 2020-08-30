«الصحة»: فحوصات «كورونا» تجاوزت الـ 5 ملايين مسحة بالمملكة

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العلي، اليوم السبت، أن فحوصات فيروس «كورونا المستجد» مستمرة، وقد تجاوزت الخمسة ملايين مسحة «pcr» حتى الآن.

وأكد، على أن هذه الفحوصات يتم تقديمها للمحتاجين أو الراغبين؛ عبر المراكز المختلفة، مشيرًا إلى أن نصف الحالات التي تُرصد حاليًّا ـ بالرغم من الانخفاض ـ ارتبطت بعدم التزام فئة الشباب بالإجراءات الوقائية في الأماكن العامة.

وخلال المؤتمر الصحفي اليوم، أشار متحدث الصحة، إلى استمرار عمليات الاستقصاء الوبائي وإجراءات الوقاية من الأمراض المعدية، من خلال فرق وخبراء مختصين يقومون ومنذ بدء الجائحة بإجراءات التقصي الوبائي، ويدرسون كل الحالات الموجودة وبؤر التفشي وانتشار الحالات المرضية وانتقال العدوى بين الأفراد، ويدرسون كل حالة بشكل فردي، ويبحثون كيفية تلقيها العدوى.