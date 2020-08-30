«الموارد البشرية» توضح إمكانية عمل الموظفين عن بُعد.. وآلية تعليق البصمة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، إن عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% شهد التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية.

وأشار خلال مشاركته اليوم في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة، إلى أن حضور العاملين وفق الدوام المرن، سيتواصل مع استمرار تعليق البصمة.

وذكر متحدث الموارد البشرية، أنه تم منح رئيس الجهة صلاحية السماح للموظفين للعمل عن بعد على أن لا تتجاوز نسبتهم 25%.