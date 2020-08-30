«الصحة»: الحالات النشطة تنخفض لأقل معدلاتها.. وهذا يؤكد السيطرة على كورونا

صرّح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العلي، اليوم الأحد، أن الحالات النشطة تنخفض، وهي في مستوى 21284، مؤكدًا أن هذا يدل على السيطرة على فيروس «كورونا المستجد».

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي، قال متحدث الصحة، أن التحليل الوبائي للحالات النشطة والتي لا تزال مسجلة كإصابات مؤكدة، ولا تزال في مرحل الرعاية الصحية، تنخفض بشكل جيد، مشيرًا إلى أن تلك الحالات سجلت أعلى مستويات الانخفاض، مقارنة بالأسابيع التي شهدت أعلى معدلات للحالات النشطة والتي تراوحت بين 60 ألف إلى 70 ألف حالة آنذاك.

وأضاف، أن عدد الحالات النشطة الآن في مستوى 21 ألف و284 إصابة، وهذا العدد يدل على تراجع الإصابات ومواصلة التحسن والسيطرة على إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في المملكة، لافتاً إلى أن معظم هذه الإصابات حالتها الصحية مستقرة، وتتلقى الرعاية المناسبة لأوضاعها.

وتابع، أن الحالات الحرجة تشهد نزولاً، ومنذ شهرين تقريبًا شكّل تراجع عدد تلك الحالات نحو الثلث تقريبًا مقارنة بأعلى عدد تم تسجيله مسبقًا، وقد خرجت تلك الحالات من الرعاية الحرجة، وخلال الأيام العشر الماضية تم تراجع عدد الحالات الحرجة بـنسبة 6% تقريبًا.