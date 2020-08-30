قبول7 آلاف متدرب في التدريب التقني بعسير



أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن عدد المقبولين والمقبولات الجدد بالكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير للفصل التدريبي الأول 1442، حيث بلغ عدد المقبولين والمقبولات حوالي 7500 متدرب ومتدربة في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بنسب زيادة تتفاوت بين 20 و 25% عن العام الماضي. هذا وقد انطلقت العملية التدريبية في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية في منطقة عسير والبالغ عددها 35 كلية ومعهدا بداية من أمس الأحد، وسط احترازات وإجراءات قوية لحماية المتدربين والمتدربات والهيئة التدريبية والإدارية من انتشار فيروس كورونا

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