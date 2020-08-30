

إسلام آباد 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

فرضت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في المناطق القريبة من ضفاف الأنهار ومجاري السيول في إقليمي البنجاب والسند تحسباً لموجة جديدة من الفيضانات والسيول المصاحبة لسلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية اليوم أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين مما زاد من مخاوف حدوث فيضانات وسيول.

وأضافت أن نحو 40 منطقة مهددة بالفيضانات في إقليم السند، ويجري إجلاء السكان الذين يعيشون على ضفاف نهري جيلوم وتشيناب في إقليم البنجاب.

وشهدت باكستان الأسبوع الماضي موجة قوية من الأمطار الموسمية صنفتها دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية بأنها الأقوى منذ 90 عاماً، وأدت إلى حدوث فيضانات وسيول في أنحاء مختلفة من البلاد، وغمرت المياه معظم أحياء كراتشي كبرى مدن باكستان التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة.

// انتهى //

19:04ت م

0179





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تفرض حالة الطوارئ لمواجهة موجة جديدة من الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.