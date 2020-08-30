السعودية اليوم / الأردن تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، و 67 حالة محلية سجلت في عمان والبلقاء، مبينة في نفس الوقت تسجيل 22 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1468 حالة .

// انتهى //

18:58ت م

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عمّان 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1966 إصابة.وأوضحت في بيان إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، و 67 حالة محلية سجلت في عمان والبلقاء، مبينة في نفس الوقت تسجيل 22 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1468 حالة .// انتهى //18:58ت م0176

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