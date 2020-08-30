السعودية اليوم / بورندي تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بوجمبورا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البورندية عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بورندي ارتفع إلى 445 مصابًا، فيما بقي عدد الوفيات عند حالة وحيدة.

// انتهى //

18:30ت م

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بوجمبورا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البورندية عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بورندي ارتفع إلى 445 مصابًا، فيما بقي عدد الوفيات عند حالة وحيدة.// انتهى //18:30ت م0174

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