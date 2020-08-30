السعودية اليوم / باكستان تسجل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 264 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295636 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6288 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 280547 حالة، ووجود 601 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

18:03ت م

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إسلام آباد 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 264 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة جديدة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295636 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6288 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 280547 حالة، ووجود 601 حالة في وضع حرج.// انتهى //18:03ت م0171

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