السعودية اليوم / مقتل شخص بالرصاص في تظاهرات بمدينة بورتلاند الأمريكية



واشنطن 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أعلنت شرطة مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، مقتل شخص بالرصاص، خلال صدامات بين متظاهرين مساء أمس في المدينة.

وأفادت الشرطة في بيان لها اليوم، أن إطلاق النار وقع في وسط المدينة عندما سمع رجال الشرطة صوت طلقات من أحد الأحياء ووجدوا في المكان ضحية مصاب برصاص في الصدر، مشيرة إلى فتح تحقيق بالجريمة.

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18:02ت م

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