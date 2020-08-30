شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الشرقية تستكمل تجهيزاتها النهائية وتفعل منصاتها الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

قدمت إدارات المدارس بالمنطقة الشرقية الدعم الفني وخدمة الاستشارات لأولياء الأمور والطلاب والطالبات، حيث استكملت التجهيزات النهائية وتوزيع الجداول للمعلمين والمعلمات و فعلت منصاتها الاجتماعية لاستقبال الاستفسارات طوال الأسبوع الحالي لرفع مستوى التثقيف ، واستقبلت عدداً من أولياء الأمور والطلاب وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية لتقديم تجارب مباشرة عن استخدام منصة مدرستي.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن الأسبوع الحالي يهدف إلى التهيئة واستكمال عمليات التسجيل في المنصة وربط المعلمين بجداولهم ورفع درجة الاستعداد الفني والتقني والإداري ،مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه كل معلم ومعلمة لبناء جيل واع يرتكز على المهارات والمعارف مدعوماً بالإثراء المعلوماتي سواء عبر المدرسة أو عن بعد.

وبين أن إدارة التعليم كثفت الزيارات الإشرافية للاطمئنان على سير العمل وفق متطلبات الأسبوع الأول وتفقد إمكانيات جميع المدارس في جميع المراحل لضمان سير الرحلة التعليمية حسب الخطط الوزارية ،مؤكداً على ضرورة تعاون الجميع لتقديم خدمة تعليمية مكتملة تهدف لمنتج تعليمي يستفيد منه كل طالب وطالبة بوصفه الاستثمار الوطني .

من جانبه، أكد المساعد للشؤون المدرسية أحمد بن حامد الغامدي على ضرورة ترجمة الأهداف الإستراتيجية التي تتبناها وزارة التعليم لتحقيق رؤية 2030 لنجاح بدء العام الدراسي، وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، داعياً لتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتخريج جيلٍ واعٍ يساهم في رقي الوطن لتفعيل منصة مدرستي بحزمة من البرامج والخطط لتدريب وتهيئة الموظفات والطالبات وذلك بوصفها بديلًا افتراضيًا وإثرائياً للتعليم عن بعد.