شكرا لقرائتكم خبر عن "أكاديمية المياه" تُطلق برنامجاً لتدريب المهندسين حديثي التخرج والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة في ذراعها التدريبي "الأكاديمية السعودية للمياه" عن فتح باب التسجيل للراغبين بالانضمام للتدريب في برنامج المهندسين حديثي التخرج غير المنتهي بالتوظيف، من الباحثين عن العمل في تخصصات الهندسة الكيميائية والكهربائية والأجهزة والميكانيكية، يستمر٤ أشهر بين ٤/١٠/٢٠٢٠ و ٢١/١/٢٠٢١، وتحملها جزءً من تكلفة قيمة البرنامج عن كل متدرب، دعماً لحصولهم على فرصة التدريب النظري والعملي معاً، وتمكينهم من شتى صنوف المعارف والمهارات، وتمليكهم الخبرات المهنية اللازمة لمجابهة تحديات المستقبل، ومواكبة متطلبات سوق العمل.

يجيء البرنامج في سياق مبادرات "التحلية" المستمرة التي تستهدف دعم برامج المسؤولية المجتمعية، ومن ضمنها تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات صناعة المياه، لتمكينهم من المساهمة بفاعلية حال دخولهم سوق العمل، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن المائي.

وسيجري فرز 300 مهندساً تقدموا للتسجيل في البرنامج حتى تاريخه، عبر مراحل الفرز المعتمدة وفقاً للطاقة الاستيعابية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، بهدف ضمان سلامتهم وتهيئتهم للاستفادة الكاملة من الحقائب التدريبية.