شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 11 طنًا من سلال غذائية في تعز والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 150سلة غذائية، تزن 11 طنًا و 100 كيلو غرام، للأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية و الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.