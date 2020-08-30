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مركز الملك سلمان يوزع 11 طنًا من سلال غذائية في تعز

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 150سلة غذائية، تزن 11 طنًا و 100 كيلو غرام، للأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية و الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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