شكرا لقرائتكم خبر عن "المقاولين" تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة لتطوير القطاع والان نبدء بالتفاصيل

تستعد هيئة المقاولين، لإطلاق استراتيجية جديدة لتطوير القطاع، من خلال منصة جديدة تضم المقاولين المسجلين لديها. وأوضح رئيس خدمات القطاع المكلف المهندس ناصر الهاجري، أن الاصدار الجديد من المنصة سيقدم خدمات تكاملية تعزز الشفافية، وتسهم في تنمية القطاع.

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