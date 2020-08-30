شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: استقبال من لديهم موعد إلكتروني مسبق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن سيتم استقبال المراجعين لإدارات المرور في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق، وذلك تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية.

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